Expropiación de Vicentín: “preocupa un precedente así en el clima de negocios”, califican desde CRA

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lamentó que el proyecto para expropiar Vicentín que perjudicará a la seguridad jurídica y la división de poderes.

El vicepresidente de la entidad Gabriel de Rademaker dialogó con Radio 3 y expresó su preocupación porque la posbilidad de que pase a manos públicas desaliente a los inversores privados.

"Estamos en la necesidad de generar certidumbre y un clima propicio de inversiones y este avance no parece ir en ese sentido. La Justicia debería expedirse ante la quiebra, preocupa un precedente así en el clima de negocios por lo que no es bien percibida la medida más allá de que previamente tenga que pasar por el Congreso", calificó.

"No me tranquiliza como productor agropecuario porque llena de dudas más que de certezas", soslayó para luego indicar que "nada habilita avanzar sobre la propiedad privada más allá de la causa noble de asegurar la soberanía alimenticia de la Argentina, lo cual me parece más un slogan".