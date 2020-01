Esteban Julián y Sergio Pessina a puro tango en La Casona

Esta noche los artistas Esteban Julián y Sergio Pessina se presentarán en el Centro Cultural La Casona con un show a puro tango a partir de las 21.30 horas.

Los intérpretes abordarán un repertorio que incluye piezas exquisitas como "Volver", "Naranjo en flor", "Nada" y "Malena", valsecitos y sorpresas para repetir la fórmula del exitoso concierto realizado en el Espacio Quelaromeco.

"Nos conocimos en la playa, él me aborda y me dijo: '¿vos cantás?', fue a buscar la guitarra y ahí me invitó a participar de un show. A partir de ahì tuvimos una buena fusión con espectáculos acústicos: funcionamos bien, la respuesta del público fue muy buena. La propuesta no es tradicional, con tangos aggiornados y sin solemnidad", remarcó Julián en una visita a Radio 3.