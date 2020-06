“Es una risa: ¿abrieron los gimnasios y no van a abrir las escuelas de danzas?”, se interrogó una profesora

Los cuerpos de baile y actividades de danzas aún no cuentan con las habilitaciones pertinentes pese a las reaperturas de gimnasios.

La profesora de danza clásica Nora Solfanelli lamentó por Radio 3 que pese a mantener reuniones con la Dirección de Cultura para definir un protocolo aún no se confirmaron los pasos pertinentes y hasta el 22 no se admitirán nuevos pedidos de apertura.

"Es una risa: ¿abrieron los gimnasios y no van a abrir las escuelas de danzas? Pensé que se iba a bajar un protocolo con tanta cantidad de alumnos, las distancias. Sabíamos que una clase la deberíamos dividir, si el salón es grande me da para darle a diez alumnos con todo lo que se exige. Ésto me pinchó el globo. Nos mantenemos con ahorros pero hay algunos que la están pasando muy mal porque su única entrada es la danza", planteó.