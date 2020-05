En la ATB hicieron reunión virtual

La semana pasada y con la aplicación Zoom, los delegados de varios clubes pudieron contar su situación a los directivos de la ATB.

Estuvieron conectados Martín Goizueta y Adrián Parraviccini por la entidad madre, en tanto los clubes que dieron el presente fueron Club de Pelota, Quilmes, Claromeco, Sport Club, Sarmiento, Monte Básket y Argentino, en tanto Costa Sud no pudo ingresar y los clubes BYN, Huracán y Alumni no se conectaron.

Los directivos de la Asociación comunicaron que nuevamente bonificarán el mantenimiento, aduciendo que solo pagan impuestos y el sueldo de la secretaria y lo pueden hacer sin el ingreso mensual.

Los clubes, a su vez, comentaron su situación que es crítica sin ingresos de cuotas y la mayoría afrontando los comrpromisos asumidos con los cuerpos técnicos.

En cuanto a competencia, los clubes Argentino y Costa Sud, inscriptos en la Liga Junior y BYN y Sarmineto en la fase de play off del Provincial, se aguarda un protocolo que la Federación de Provincial está elevando a la Gobernación.

El delegado de Argentino consideró que será imposible jugar la Junior, por lo que solicitó se tramite el reintegro del costo de la inscripción, el sábado habrá reunión de Federación via Zoom en la que participará Martín Goizueta.

Fuente: Zona Naranja TA