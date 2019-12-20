Empleados de Comercio sorteó 50 canastas navideñas entre sus afiliados

20.12.2019 - Locales

El Sindicato de Empleados de Comercio sorteó cincuenta canastas navideñas para afiliados y jubilados mercantiles del distrito.

El sorteo se realizó este mediodía en la sede del gremio ubicado en Yrigoyen 143 y las cajas recayeron en los siguientes:

EMITH ALBA 3856278
D ONOFRIO LILIANA 11599233
TOLOSA LEONOR 6423027
MENNA SANTOS 5387145
WILGENHOFF ROBERTO 14174128
  ZONA
IAN HASTRUP 38961638
HEIM ROSARIO 32839331
FERNANDEZ MONICA 13605287
LOPEZ MARTA 24818720
VALENCIA NICOLAS 32102842
 TRES ARROYOS
FRANCESE MARCEL 23907986
GARAY MIRNA 29028616
SANCINETO JORGE 12155394
ALMIRON PEDRO 17341663
PASAROTTI GABRIELA 26468691
ARIAS ROBERTO 11340234
BELLOQ MARISA 22138926
AMAYA VERONICA 32700701
LAIZ NICOLAS 35414156
ULLOA MARIA GUILLERMINA 32800724
ADRIAN LEONARDI 29028685
FERNANDEZ MAXIMILIANO 29572412
ORELLANO CARINA 25022645
PIÑERO FERNANDA 22475005
LOPEZ EMANUEL 39590343
LOPEZ FERNANDO 17465454
BUSTYOS ROBERTTO 17341792
GODEFRIDO RICARDO 22475575
LIEBANA JOAQUIN 41574064
TORTORELLA LUIS 16109345
RUIZ FRANCISCO 17683939
PAREDERO MARIA FLORENCIA 31042117
FERNANDEZ LUCAS 32800580
LARRONDO JAVIER 25639523
NEGRETE ESTEBAN 26709630
CARRERA IGNACO 29572199
GUZMAN RICARDO 34432230
REY SAMANTA 36465762
GOMEZ CARINA 25605896
VILLALBA ADRIAN 29148917
ADALA ROBERTO 24037101
WIERENKO MARIANELA 34626819
MERCADO PAULA 24266422
JUAREZ PATRICIA 16961449
NATALE SILVANA 27804035
SAUCE GUILLERMO 21589552
CARDANO MARCELA 24083898
RODRIGUEZ NATALIA 26468692
SCHAWB MAURO 34005871
DE RICO FERNANDO 27803898
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