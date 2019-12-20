Empleados de Comercio sorteó 50 canastas navideñas entre sus afiliados
20.12.2019 - Locales
El Sindicato de Empleados de Comercio sorteó cincuenta canastas navideñas para afiliados y jubilados mercantiles del distrito.
El sorteo se realizó este mediodía en la sede del gremio ubicado en Yrigoyen 143 y las cajas recayeron en los siguientes:
|EMITH ALBA
|3856278
|D ONOFRIO LILIANA
|11599233
|TOLOSA LEONOR
|6423027
|MENNA SANTOS
|5387145
|WILGENHOFF ROBERTO
|14174128
|ZONA
|IAN HASTRUP
|38961638
|HEIM ROSARIO
|32839331
|FERNANDEZ MONICA
|13605287
|LOPEZ MARTA
|24818720
|VALENCIA NICOLAS
|32102842
|TRES ARROYOS
|FRANCESE MARCEL
|23907986
|GARAY MIRNA
|29028616
|SANCINETO JORGE
|12155394
|ALMIRON PEDRO
|17341663
|PASAROTTI GABRIELA
|26468691
|ARIAS ROBERTO
|11340234
|BELLOQ MARISA
|22138926
|AMAYA VERONICA
|32700701
|LAIZ NICOLAS
|35414156
|ULLOA MARIA GUILLERMINA
|32800724
|ADRIAN LEONARDI
|29028685
|FERNANDEZ MAXIMILIANO
|29572412
|ORELLANO CARINA
|25022645
|PIÑERO FERNANDA
|22475005
|LOPEZ EMANUEL
|39590343
|LOPEZ FERNANDO
|17465454
|BUSTYOS ROBERTTO
|17341792
|GODEFRIDO RICARDO
|22475575
|LIEBANA JOAQUIN
|41574064
|TORTORELLA LUIS
|16109345
|RUIZ FRANCISCO
|17683939
|PAREDERO MARIA FLORENCIA
|31042117
|FERNANDEZ LUCAS
|32800580
|LARRONDO JAVIER
|25639523
|NEGRETE ESTEBAN
|26709630
|CARRERA IGNACO
|29572199
|GUZMAN RICARDO
|34432230
|REY SAMANTA
|36465762
|GOMEZ CARINA
|25605896
|VILLALBA ADRIAN
|29148917
|ADALA ROBERTO
|24037101
|WIERENKO MARIANELA
|34626819
|MERCADO PAULA
|24266422
|JUAREZ PATRICIA
|16961449
|NATALE SILVANA
|27804035
|SAUCE GUILLERMO
|21589552
|CARDANO MARCELA
|24083898
|RODRIGUEZ NATALIA
|26468692
|SCHAWB MAURO
|34005871
|DE RICO FERNANDO
|27803898