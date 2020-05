“Hay restricciones que continúan pero podemos iniciar una apertura progresiva, cuidadosa y responsable”, dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a la sociedad el cumplimiento del aislamiento por el cononavirus y exhortó a respetar las restricciones establecidas pero criticó a los sectores que "presionan con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena".

En una carta abierta titulada "Cuidar lo conseguido", que publicó en sus redes sociales, el mandatario afirmó que cuando la pandemia "haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad".

Al respecto, expresó: "Los argentinos y las argentinas hemos hecho un contrato para cuidarnos. Un contrato para que el impacto de la pandemia sea compatible con nuestro sistema de salud. Ese fue el objetivo que siempre nos propusimos para salvar vidas".

"Nadie quería vivir este tiempo doloroso, pero no nos queda más remedio que convivir con el virus. Por eso, lo que iniciamos es un proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena", consignó en un apartado.

"Este es el nuevo desafío que nos pone a prueba como sociedad. Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas. Este es un acuerdo que hemos construido los argentinos: cuidar a todos, a todas y a todes. Nadie se salva solo. De esta situación saldremos juntos. Cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo", concluyó.