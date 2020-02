El lunes comienza la Copa Aiello 2020

Con la participación de 27 equipos separados en 7 grupos de 5, 4 y 3 equipos, este lunes comenzará la disputa de una nueva edición de la Copa Roberto Aiello que organiza el club Huracán.

Los grupos se sortearon esta noche, quedando los mismos integrados de la siguiente manera:

Grupo A: Quilmes, Villa, Agrario y El Nacional

Grupo B: Colegiales, Argentino, ACDC, Olimpo y Once Corazones

Grupo C: Huracán, Unión, Central y Cascallares

Grupo D: Orente FC, San Martín CD y SUTERYH

Grupo E: Almaceneros, Newbery L y Pacífico C

Grupo F: Juarense, Alumni, Independiente Ch. y San Martín

Grupo G. Echegoyen, Claromeco, Alumni y Copetonas

Las sedes son los estadios de Huracán, El Nacional y Echegoyen de equipos de la Liga Regional Tresarroyense, en tanto se utilizarán los estadios de Juarense, Almaceneros y Oriente.

El lunes se disputarán los siguientes cruces:

Estadio Bottino: Quilmes – Villa y El Nacional – Agrario