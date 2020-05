El Centro de día trabaja a distancia

La Directora del Centro de día Caminemos Juntos dialogó con Radio 3 explicando la situación actual de los 30 pacientes que desde el 20 de marzo no pueden ir al Centro.

“Realizamos los tratamientos a distancia con la plataforma facebook, les enviamos material didáctico y viandas a las 30 familias que normalmente asisten al Centro”

“Además de las tareas interactivas que el equipo les brinda en el grupo de face, también les armamos unas bolsas con alimentos secos que entregamos a cada una de las familias, obviamente no tenemos los recursos habituales y quién nos quiera donar alimentos no perecederos debe contactarse a través de la página de facebook”