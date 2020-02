El año pasado lo mordió un tiburón y éste volvió por más

Un hombre que el año pasado sufrió heridas en el Segundo Salto y Medio tras ser mordido por un tiburón reincidió nuevamente en la edición 59º edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra.

Francisco "Pancho" Allende dialogó con Radio 3 indicó que concurrieron más de diez pescadores de Viedma, Carmen de Patagones y Sierra Grande.

"Estuve solo cuarenta minutos en el certamen del año pasado. Ese día al tiburón lo pesca mi hermano, se arrima para donde estaba yo, lo saco enganchado de la panza. Cuando lo voy a devolver, se me da vuelta y me muerde: mis compañeros me ayudaron a sacarlo. En ese entonces tuve una atención muy buena en el Hospitalito", consignó.