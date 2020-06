Detectaron el ingreso irregular de un camión con carne de cerdo: “se puede sancionar a los comercios”, advierten

La semana pasada, Bromatología detectó el ingreso irregular de un camión con carne de cerdo y que distribuyó la mercadería sin el debido pasaje por la cabina sanitaria ubicada en ruta 3 y Aníbal Ponce.

La bromatóloga Claudia Ramos especificó por Radio 3 que la posta se extiende desde las 5 de la mañana hasta las 19 horas y que si prescinde del sello correspondiente son pasibles a ser infraccionados.

"Controlamos el frío, la documentación y que el vehículo esté habilitado: localizamos a quien lo ingresó, encontramos dónde lo distribuía y lo notificamos tras el seguimiento, para luego cumplir con el control. Si los alimentos no tienen el sello y descubrimos que no ingresaron por la cabina se los puede sancionar. Nos consta que se espera que se abra la cabina, no hay posibilidad de que lo evadan debido a que el grueso de los camiones ingresan durante la mañana", añadió.