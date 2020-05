Destacan las buenas perspectivas de la campaña triguera

La Bolsa de Cereales estima 21 millones de toneladas de producción de trigo para este año.

"Esto significa que ingresarán al a país unos US$ 3.200 millones, de los cuales US$ 680 millones quedarán en el Estado por retenciones”, estima la Federación de Acopiadores tras reclamar al Estado “que no cambie en forma negativa reglas y normas”.

El titular del organismo, Fernando Rivara, manifestó también su optimismo, ya que “tenemos un clima que acompaña y una coyuntura internacional más que favorable”.

El empresario sostuvo que la Argentina tiene “un desafío mayúsculo: ser un proveedor confiable de granos, carne y alimentos, con bioseguridad absoluta, lo que implica un mejor uso de la tecnología, respetando el medio ambiente y utilizando fitosanitarios autorizados”.

Resaltó luego que “en la última década, solo de granos y derivados el sector exportó más de US$ 400.000 millones, y además de pagar todos los impuestos que pagan las empresas, aportamos en concepto de retenciones unos US$ 65.000 millones más”.