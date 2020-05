Descartaron los dos casos en estudio: “no sabemos cuándo va a comenzar la circulación viral”, advierten

Exhortan a no reunirse en la vía pública / Foto: Germán Russi

La Secretaría de Salud informó que los dos casos sospechosos arrojaron resultados negativos y no ingresaron nuevos pacientes a la sala COVID del Centro Municipal de Salud.

El secretario Gabriel Guerra repitió la necesidad de respetar los protocolos de distanciamiento, higiene y uso de barbijo tras sostener que "es importante disminuir la circulación y que sea ordenada, respetuosos de la sugerencia de salir en forma individual a las salidas recreativas. No es el objetivo hacer reuniones porque puede ser contraproducente en momentos de circulación viral, creemos que no la tenemos pero no sabemos cuándo podemos tenerla", refirió.

Hasta el momento el único caso positivo en el distrito se produjo el 9 de abril pasado, en el marco del fin de semana largo de Pascuas (que finalmente se recuperó el 25 de ese mes), veintiún días después de decretado el aislamiento social; en tanto, se registraron sesenta y nueve casos descartados desde inicios del aislamiento.