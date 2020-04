Descartan salidas en la ciudad a partir del lunes: “no es el momento de salir a la calle”, puntualizan en Salud

La Secretaría de Salud informó que ingresó un nuevo paciente sospechoso por coronavirus luego de tres jornadas consecutivas de que no se sumaran casos en estudio y aseguró que sería prematuro permitir, a nivel local, las salidas recreativas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández.

El día después de afirmar que no hay circulación del virus a nivel distrital, el secretario Gabriel Guerra planteó tres vulnerabilidades del distrito a la hora de solicitar "paciencia" para definir la continuidad de la tercera fase del aislamiento aunque supeditó la decisión a lo que se emane desde los estamentos provinciales.

"Nuestro municipio no está dentro de los que tengan posibilidad de autodeterminación y no es el momento de salir a la calle. Estamos en una etapa de administración del aislamiento y tenemos tres vulnerabilidades: el número de personas mayores de 60 años asciende a 13 mil, quienes pueden tener mayor riesgo; siguen arribando personas desde el exterior, que si bien se aíslan y están supervisados, no podemos confirmar que no estén contagiados; y la otra vulnerabilidad es que estamos en una región de tránsito además de camiones que abastecen a la ciudad y al Parque Industrial", esbozó.

En total, desde el inicio de la cuarentena, se produjeron 49 casos descartados, un caso en estudio y un paciente positivo que se recuperó.