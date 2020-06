Descartan que en el distrito se aloje a pacientes de coronavirus del Conurbano

La Comuna descartó que adhiera al convenio por el cual pacientes positivos por coronavirus del Conurbano puedan ser trasladados al interior de la Provincia para su tratamiento.

La versión circuló desde hace días y desde el Gobierno provincial se especificó que sólo será para los casos leves y en caso de que los municipios ratifiquen su conformidad con la decisión.

En diálogo con Radio 3, el secretario de Salud Gabriel Guerra subrayó que no se efectivizará a nivel local debido a la relación de costos económicos y prestaciones.

"Surgen las discrepancias porque hay convenios pedidos por Provincia por las camas extrahospitalarias. Si bien hay mucho que se dice, no se va a firmar el convenio. Consideramos que no sería beneficioso porque hay que montar una instalación particular con costos elevados", evaluó.