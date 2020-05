Desabastecimiento de cigarrillos: “hubo gente que se aprovechó y otros no, va en la lealtad comercial”, señala un kiosquero

Pese al escaso margen económico que arroja en la venta al público, los kioscos enfrentan un momento delicado frente al desabastecimiento de cigarrillos desde el 1° de mayo pero recién en diez días podría normalizarse el panorama.

El propietario de Hiperkiosco El Punto Dionisio Gattar subrayó por Radio 3 que las segundas marcas incrementaron un 50% del valor ante la mayor demanda y se esperanzó con la reanudación de la actividad tabacalera a partir del lunes.

"No se si fue mal manejado o qué pero estar encerrado y sin poder fumar es una situación muy difícil. A medida que se iban acabando la gente más se desesperaba, más quería comprar, te pedían comprar de a tres o cuatro. Tratamos de mantenernos en la postura de uno o dos por marcas, pero no alcanzó y ya se terminó. No nos subimos al aumento de precios y ahora no tenemos ninguno: no nos parecía que un producto que cuesta $65 vendérselo a $90", planteó.

Consultado sobre la continuidad de la actividad, incluida como actividad esencial desde el día 1 del aislamiento, Gartar fundamentó que "fue raro acomodarse a esa nueva situación y nos hemos adaptado a las normas de higiene, al ingreso de la gente y tratar de poder subsistir. Hay un montón de colegas que no están en esa misma situación", tras remarcar con respecto a las restricciones de ingreso que "la gente se acostumbró y cada vez son menos los que no entienden, aunque sigue habiendo algunos que no se dan cuenta luego de dos meses".