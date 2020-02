Costa Sud visita a Independiente de Tandil

Esta noche proseguirá el Campeonato Provincial de Clubes en el que participan los equipos de la ATB.

Costa Sud enfrentará como visitante al líder del grupo B, Independiente desde las 21:30.

Para los oriverdes es una verdadera final, toda vez que tienen que mejorar el promedio de puntos para aspirar a la clasificación a play off y una derrota lo alejaría sobremanera del objetivo.

No es nada fácil, porque enfrente estará Independiente, que además de ser el puntero del grupo le ha ganado al oriverde en los dos enfrentamientos de la Primera fase.

Los equipos de Coronel Suárez tendrán compromisos claves para mantenerse arriba.

Sarmiento, por ahora segundo en las posiciones visitará a Atenas en La Plata, equipos que marcha tercero.

Por su parte Blanco y Negro, actuará en Coronel Suárez recibiendo a Racing de Olavarría

Programa

ZONA A

Blanco y Negro de Coronel Suárez vs. Racing de Olavarría

Sporting de Mar del Plata vs. Racing de Colón

Regatas de San Nicolás vs. Belgrano de San Nicolás

Atenas de La Plata vs. Sarmiento de Coronel Suárez

ZONA B

Independiente de Tandil vs. Costa Sud de Tres Arroyos

Independiente de Zárate vs. Social Alejandro Korn

Ciudad de Campana vs. Pueblo Nuevo

Sportivo Pilar vs. Platense de La Plata