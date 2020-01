Corte en Claromecó: afirman que no se debió al caudal turístico

En la noche de ayer, un apagón nocturno por la caída de un poste sobre la ruta 73 dejó a Claromecó a oscuras por unos quince minutos pero desde la cooperativa de esa localidad afirmaron que fue un evento fortuito.

En diálogo con Radio 3, el presidente Daniel Pícaro se refirió a "circunstancias especiales" tras enumerar que en los últimos meses se desarrollaron en tres oportunidades: durante la Primavera, a fin de año y anoche.

"No es como antes pero sucede en momentos clave, no es problema por consumo ni cantidad de gente: estamos capacitados para abastecer al doble de la capacidad con la que contábamos ayer. Por suerte fue corto, esta vez fue nuestra responsabilidad porque fue interno: esperamos que no nos vuelva a suceder este verano", consideró.