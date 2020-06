Contagios en Necochea: “no estamos en una caza de personas con coronavirus”, afirmó el juez Bibel

La situación por los contagios masivos en Necochea disparó una serie de allanamientos e imputados en distintos puntos de la localidad balnearia.

En contacto con Radio 3, el juez federal Bernardo Bibel remarcó que aún restan definir nuevas pericias a los elementos secuestrados en las viviendas del considerado "paciente 0" y otros implicados en la explosión de casos.

"Todos aquellos que no se sometieron al aislamiento obligatorio han sido imputadas, solo que a dos de ellas se les podría imputar una calificación superior con penas de tres a quince años de prisión. A lo más importante que aspiramos es que las autoridades epidemiológicas nos aporten elementos para determinar que no se realizaron más reuniones sociales: tenemos que determinar quién infringió la ley, no estamos en una caza de personas con coronavirus", especificó.