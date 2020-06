Con pirotecnia verbal cruzada, aprobaron la interpelación a Cordiglia

El Concejo Deliberante viabilizó, pese a la negativa oficialista, el llamado a interpelación del secretario de Seguridad Jorge Cordiglia luego de la escalada delictiva que azota a la ciudad desde la semana anterior.

La situación se emparenta con el payasesco traspié vivido el año pasado con el entonces titular del área Claudio Cuesta: en ese entonces se había cursado otro pedido de similares características que al final se cayó debido a una serie de desacuerdos entre los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Con un minuto de silencio por los bomberos fallecidos en la trágica explosión de Villa Crespo, la sesión se inició con una reprimenda de la peronista Tatiana Lescano al presidente del cuerpo Wernern Nickel tras un cruce por la conmemoración del Ni Una Menos, que incluyó reproches por no mediar un pedido formal para colgar pancartas en los balcones del Legislativo.

Asimismo, y con un temario intrascendente, se aprobaron la incorporacíón de la figura de acoso callejero dentro del Código Contravencional, la contratación del servicio de licencias para el control del estacionamiento medido y la institución del 3 de junio como el Día Municipal de la Lucha contra la Violencia de Género.

Interpelación, con ácidos comentarios

En tanto, el peronista Martín Garate expresó que el pedido se corresponde con las atribuciones legislativas y descreyó del malestar generado por la expresado tras lo cual espoleó a la vecinalista Claudia Cittadino quien defendió la postura oficial y al intendente en particular con respecto a la reestructuración de la Policía.

"Decir lo que dijo, que el intendente se hizo cargo de la responsabilidad, y desoyó lo que le dijimos en ese entonces, advirtiendo que ésto iba a pasar. El intendente no nos puede hacer es responsabilizarnos por una decisión que adoptó él. Siempre es fácil ser vecinalista: cuando hay un problema, es de Provincia o Nación; cuando son buenas, son oficialistas de la Provincia o la Nación. Asuman la responsabilidad, muchachos: gobiernan hace veinticinco años, den un plan de seguridad", disparó.

Cittadino volvió sobre lo dicho y aclaró que "el intendente se preocupa y se ocupa, no podemos decir que él no haya puesto él mismo el cuerpo o la cabeza cuando hay situaciones complicadas. Para afirmar que hay incremento del delito, deberíamos hacer datos comparativos que yo lo iba a hacer pero no me dio el tiempo (SIC)".

Al cierre, el cambiemita Enrique Groenenberg apoyó la moción peronista y señaló que "lo pedimos el año pasado porque veíamos que el delito iba creciendo de manera exponencial. No sabemos cómo van a ser los cambios en la Policía, no se sabe nada del Comando de Prevención Rural: necesitamos saber qué va a ocurrir, necesitamos respuestas y la preocupación es la inseguridad que vivimos".