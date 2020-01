Con la oposición peronista a los cargos hospitalarios, ratificaron a directores de los entes

El Concejo Deliberante ratificó los cargos directivos para los entes descentralizados que conforman la Comuna, en una sesión de veinte minutos caracterizada por las idas y vueltas entre los bloques.

De modo unánime los bloques del Movimiento Vecinal, Frente de Todos y Juntos por el Cambio aprobaron la continuidad de Carlos Ávila (Claromecó) y Héctor Poggi (Vial Rural).

En tanto, el bloque peronista manifestó su disconformidad ante los cargos del Centro Municipal de Salud: la directora técnica Ana Basilio, el directo asociado Alexis Pogorzelsky, el director administrativo Diego Rodríguez y el Consejo de Administración.

Posteriormente, el oficialismo mocionó que se emita el organigrama correspondiente para una fecha a acordar. No obstante, los ediles cambiemitas acompañaron la votación (con la moción incluida) pero que finalmente ratificó los nombramientos.

"No acompañaremos el nombramiento hasta que no esté todo el órgano establecido por ordenanza. Quiero que quede constancia que se ha votado el cargo de director asociado del Hospital, que no figura en la planta y no está creado el cargo. Puede ser que no lo hemos encontrado porque hay expedientes perdidos por el Ejecutivo", azuzó la peronista Tatiana Lescano.