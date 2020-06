Calculan que las campañas de Unidos x Vos alcanzaron a unas 2400 personas

La cruzada solidaria Unidos x Vos, desarrollada en dos fechas en en seis plazas de la ciudad, alcanzó a cubrir algunas necesidades de seiscientas familias de la ciudad.

En diálogo con Radio 3, el referente Luis Cecarelli planteó que el cálculo abarca a 2400 personas a razón de cuatro personas por familia tipo.

"La primera jornada la gente se volcó masivamente y en la segunda no lo fue tanto. No hablamos de números pero cuando cuantificás y hacés la cuenta, el número es grande. Tres Arroyos parece que tiene una falencia grave porque hay gente que no la pasa tan bien", evidenció.

Para donaciones

WhatsApp, 2983-527030 / 2983-610309; teléfono fijo, 2983-431398 o 432319; Facebook Unidos x Vos Ts As; Instagram, unidosxvostsas o en el sitio web unidosporvos.com.ar

O también al Banco Patagonia, cuenta corriente del Club Tres Arroyos 24 de Abril. CUIT: 30 - 66747167-9 - Nº de cuenta: 09690191 - Nº de CBU: 0340357800009690191005