Calculan cierre de unos cuarenta comercios en el centro: “hay que negociar alquileres sino quedará más vacío”, insisten

El área céntrica padeció el cierre de unos cuarenta comercios desde inicios de la pandemia y desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) pidieron que “el Estado se haga cargo del 100% de los salarios de las pymes que no han sido autorizadas para trabajar”.

Ayer desde la entidad bonaerense afirmó que “esa medida debería extenderse hasta que se levante la cuarentena o vuelvan a habilitar sus actividades. De otra manera, las estamos condenando a despedir a sus empleados o a cerrar para siempre”.

En contacto con Radio 3, el presidente de la Cámara Económica Augusto De Benedetto respaldó el pedido y consignó que a nivel local el panorama podría modificarse si se acercan las posiciones entre inquilinos y propietarios de locales.

"Hay comercios que cerraron o se han retirado de un local, eso no quiere decir que no estén trabajando dentro de sus casas. Si caminamos dos o tres cuadras en la zona comercial se ven un montón de locales cerrados. Pedimos que el sector de propietarios sea solidario y se siente a negociar los alquileres, porque no es como antes que se iba uno y alquilaba otro sino que dentro de unos meses vamos a ver un centro muy vacío, más que ahora", puntualizó.