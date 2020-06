Con tres negativos y un sospechoso, aclaran que no se admiten cumpleaños ni presencia de menores en reuniones

¿Y la distancia? en una reunión oficial, los uniformados no respetaron uno de los pedidos oficiales

La Secretaría de Salud recibió los estudios de tres casos sospechosos como negativos y uno ingresado hoy al área COVID del Centro Municipal de Salud permanece pendiente en el inicio de la flexibilización para restaurantes y reuniones con hasta diez personas.

Tras focalizar el fortalecimiento de la fase 5 como clave para sostener las aperturas brindadas hasta el momento, el secretario de Salud Gabriel Guerra precisó que el cumplimiento y la responsabilidad son indispensables.

"En esta etapa, el buen cumplimiento de las medidas preventivas van a poder lograr que se pueda continuar con la actividad. No deben dejar de mantenerse el aislamiento, la higiene y el uso de barbijos. Las reuniones no implican cumpleaños ni niños porque no podremos mantener el distanciamiento correspondiente. En los establecimientos gastronómicos van a mantenerse mesas de hasta cuatro personas porque será la única forma de mantener el distanciamiento", consideró.

Hasta el momento el único caso positivo en el distrito se produjo el 9 de abril pasado, en el marco del fin de semana largo de Pascuas (que finalmente se recuperó el 25 de ese mes), veintiún días después de decretado el aislamiento social; en tanto, se registraron cientoun casos descartados desde inicios del aislamiento.

