Asfalto en la Costanera: “Claromecó lo necesita”, fijan desde la Cámara de Comercio

El desarrollo de la primera quincena de enero se mostró aceptable para el sector turístico mientras que insistirán por gestiones tendientes a mejorar la oferta bancaria, remarcan desde la Cámara de Comercio.

El presidente de la entidad Fernando Lazcano subrayó por Radio 3 que una vez finalizada la temporada se realizará una asamblea para definir el recambio de autoridades.

"Necesitamos una sucursal del Banco Provincia, hay inversiones que por la situación económica de la provincia no llegan. Estamos peleando por eso y de lo que hablamos, nos indican que el volumen de clientes está en la sucursal de Orense", especificó.

Asimismo, marcó como un punto a favor el expendio de combustibles. "Se ha ido solucionando el tema como el tema de los food trucks, que ha mejorado. Han ido tomando medidas por el tema de los vendedores ambulantes", graficó.

Consultado sobre la posibilidad de asfaltar la arteria costera, Lazcano fue elocuente y manifestó su deseo de que al menos se concrete una parte.

"Hay un proyecto de asfaltar 26, 27 y Costanera que se ha presentado en la Provincia. Claromecó lo necesita, hay asfalto en distintas calles, sino no tendríamos que tener ninguna calle asfaltada pero no podemos volver para atrás: tenemos anegamientos porque hay cuadras niveladas y otras no. Para que la localidad tengan autonomía debe haber cosas que funcionan", concluyó.