Aquatica cumplió 10 años en medio del aislamiento

Paz Barrionuevo, uno de los titulares del Complejo Aquática mostró su incertidumbre en Radio 3 al comentar el presente del Complejo tras haber cumplido 10 años y no saber a ciencia cierta cuando podrán reabrir sus puertas.

Hasta el momento pudieron realizar un protocolo de seguridad que está siendo evalúado, pero entienden desde la Administración del Complejo que cuando se habiliten los gimnasios no será para uno solo sino para todos.

Expresó su preocupación por los profesores que no tienen otra entrada y necesitan trabajar

“Venimos de pasar los meses más difíciles como son diciembre, enero y febrero, arrancamos con mucha expectativa y con un buen caudal de socios en los primeros días de marzo, pero apareció la pandemia y comenzó la incertidumbre”