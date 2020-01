Anselmo: a la espera de un eventual comprador, cortaron el gas

Camuzzi Gas suspendió el suministro a la planta fabril del Frigorífico Anselmo mientras que el de electricididad podría ser cortado a la brevedad, a la espera de un eventual comprador.

En off the record, dos fuentes vinculadas a la firma subrayaron que la medida de corte se corresponde a la abultada deuda que posee ante las prestatarias y que el pasado diciembre se calculó en unos $8 millones. No obstante, las mismas fuentes remarcaron que, si bien preoupante, la iniciativa podría revertirse en caso de demostrar capacidad de pago antes del retiro del medidor previsto para dentro de un mes a partir del cese del suministro.

En tanto, los informantes señalaron que en las próximas horas una delegación empresaria proveniente de Capital Federal tomaría contacto con el actual propietario Nicolás Ambrosius para explorar una posibilidad de comprar la empresa.

Por el momento no trascendió la identidad ni la forma de adquisición de la centenaria firma ganadera.