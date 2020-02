Ambientalistas impugnan audiencia por un proyecto urbanístico en Dunamar

Ambientalistas de Claromecó impugarán a una audiencia pública sobre un proyecto urbanístico de 242 hectáreas en Dunamar.

Vera García Cristensen y Pedro Di Nezio criticaron que la misma tendrá lugar el 14 venidero en nuestra ciudad y no en la propia localidad afectada.

"Hubo una muy mala jugada del Municipio y nos sorprende del desarrollador inmobiliario, con quien mas o menos estamos en contacto. La impugnaremos porque se tiene que hacer en Claromecó, con la comunidad informada y se decidió en plena temporada. Sólo se tienen unos dias para leer un expediente muy complejo", argumentaron.

Tras recalcar que en un informe de 2017 en el que el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable alertaba sobre irregularidades ambientales, los ambientalistas adujeron que persiste la desinformación sobre el tema.

"El acuífero está frágil, hay reparos sobre la forestación y la erosión costera. Así planteado el proyecto no es viable y no tenemos capacidad de control. El mismo desarrollador hizo el barrio Los Troncos y con cuatro manzanas no fue inspeccionado nunca. No hay infraestructura técnica ni voluntad política de controlar y hacer las cosas bien", planteó la letrada.