Alquileres: puntualizan acuerdos de precios hasta que se normalice la situación

La baja actividad inmobiliaria y el sacudón comercial de la cuarentena en distintos rubros determinó que las partes debieran acordar opciones intermedias para no limitar las capacidades de pago.

La semana pasada la Cámara Económica ratificó que se produjeron veinticinco cierres comerciales desde inicios del aislamiento obligatorio y observó la necesidad de renegociar los alquileres.

En contacto con Radio 3, el titular de Pecon CIP Héctor D'Annunzio explicó que el contexto generalizado "está frenado" sobretodo el tema de ventas de inmuebles.

"Los dueños de locales comerciales tuvieron mucha consideración: hubo rubros que estuvieron cerrados, en donde se llegó a hacer un acuerdo y siempre se habló con las dos partes. Un caso puntual fue el de un local que se dio justo antes de la pandemia, para un sector no esencial, y el dueño dijo de que le pague el 30% hasta que abriera. Lo que pasó es que, desde el Gobierno, los contratos vencidos no cambien de valor y se prorroguen. No es que se anula sino que se prorroga para seis meses en adelante", evaluó.